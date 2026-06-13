【ナッシュビル（米テネシー州）１２日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】日本代表は１２日、米ナッシュビル近郊でのトレーニングを終え、オランダ戦が行われるダラスに向けて地元警察のエスコートを受けて出発した。この日は悪天候の影響でチャーター機の出発が約１時間遅れとなり、選手たちは一度バスに乗り込んだが、再び施設へと戻る事態に。ナッシュビルＳＣの練習場を出たのは予定より約４０分遅れた