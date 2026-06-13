ガスリーの再審査の結果やいかに(C)Getty Images国際自動車連盟（FIA）は、現地時間6月7日に行われたF1モナコGPでピットレーンでの速度違反を重ねて表彰台を剝奪されたアルピーヌのピエール・ガスリーについて、チームからの申し立てを受理し再審査を行うと発表した。ガスリーは3番手でチェッカーフラッグを受けたが、ピットレーンで2度も速度超過があったとしてレースタイムに10秒が加算されて7位に降格となった。レース