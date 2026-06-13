関大が全日本大学野球選手権の休養日となった１２日、準決勝に向けて都内で練習を行った。今秋ドラフト候補の米沢友翔投手（４年・金沢）はアドバイザリースタッフを務めるＯＢで元阪神投手コーチの山口高志さん（７６）のゲキに応えることを意気込んだ。頂点まであと２勝。優勝すれば山口さんがエースを務めた１９７２年以来５４年ぶりとなる。この日、米沢はグラウンドに訪れた山口さんと談笑。「胸を張れ」と激励を受けた。