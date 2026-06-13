デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は「ドーム球場で初めて中止になった試合」を取り上げる。◇◇１９８８年に開場した東京ドーム。巨人と日本ハムのホームグラウンドとして、全天候型の球場として華々しくデビューした。オープン当時には、雨の日に東京ドームに「今日は雨ですが、試合はありますか」と不慣れなファンから頻繁に電