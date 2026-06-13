前日左脚に違和感を訴えて交代していた大谷【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地で行われるホワイトソックス戦のスタメンを外れた。大谷は前日の敵地パイレーツ戦で13号を放つなど、登板翌日でも4出塁の活躍を見せていたが、7回に代打を送られて途中交代。球団は「左膝の炎症」と発表していた。前日の試合後にロバーツ監督は「トレーナーと話して、