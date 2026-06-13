森保ジャパンに激震が走った。日本サッカー協会は１１日、Ｗ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が、けがのためチームを離脱すると発表。代わりにＭＦ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝が追加招集された。新主将にはＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝が就任する。遠藤は自身のＳＮＳで代表引退を電撃表明した。１４日（日本時間１５日）の１次リーグＦ組・オランダとの初戦が目前に迫る中、チー