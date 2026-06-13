「オリックス２−１阪神」（１２日、京セラドーム大阪）阪神はオリックスに敗れ、今季ワーストとなる４連敗となった。先発の村上頌樹投手（２７）は初回に西川、紅林に２者連続本塁打を浴び４敗目。二回以降は立て直し、持ち前の粘り強い投球で７回５安打２失点だった。藤川監督は「きっちりとゲームを作って、十分な役割」と内容を評価。悔しいマウンドは、次回登板につながるはずだ。３連敗中のチームに何とか勝機をもたら