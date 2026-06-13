「オリックス２−１阪神」（１２日、京セラドーム大阪）阪神はオリックスに１−２で惜敗し、今季ワーストとなる４連敗。ブルペンデーだったオリックスの８人継投の前に何度もチャンスをつくったが、あと１本が出ず、五回の大山悠輔内野手（３１）の押し出し四球による１得点に終わった。これで交流戦は４勝１０敗となり負け越しが決定。貯金も５まで目減りし、試練が訪れている。博多の悪夢から続く負の流れは地元・大阪に戻