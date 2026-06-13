「日本ハム３−１中日」（１２日、エスコンフィールド）勢いだけではない強さがある。日本ハムは投打がガッチリとかみ合い、ロースコアの接戦をしっかりとモノにした。新庄政権下初となる１０年ぶりの８連勝。取材対応のなかった指揮官も「明日も選手がやってくれるでしょう！」と、力強いコメントに手応えをにじませた。先発の細野が勝利の立役者となった。七回途中６安打１失点の力投で２勝目。１５０キロ台の直球に加えて