「ロッテ３−２ＤｅＮＡ」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）一、二塁間を真っ二つに破る鋭い打球が試合を決めた。九回２死二、三塁。途中出場のロッテ・山本がサヨナラ打。歓喜のウオーターシャワーでずぶ濡れのままお立ち台に上がり「シャー！」という雄叫びで喜びを爆発させた。期待の長距離砲も結果が出ず、控えに甘んじていた。「悔しかったし、チームの力になれていないって思っていたので、こういう場面で打てたの