「オリックス２−１阪神」（１２日、京セラドーム大阪）やはりホームでは無双…。オリックスは昨季の交流戦では敵地・甲子園で屈辱の３連敗を喫したが、この日は初回の一発攻勢＆今季最多タイ８人の“ゲキレツ投手リレー”で昨季セ覇者の阪神をねじ伏せた。「お客さんもたくさん入って、本当に緊張する場面で、よく皆がつないでくれた。頭はどうしても取りたいですから」と岸田監督。まずは中継ぎから配置転換された助っ人ペ