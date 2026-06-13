俳優の勝新太郎さんの妻で、昭和期は日本映画黄金時代のスターとして、平成期はテレビのバラエティー番組の人気者として愛された中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが９日午後３時５２分、肺炎のため都内で死去していたことが１２日、分かった。８６歳。京都市出身。通夜は１６日午後６時、告別式は１７日午前９時半から、東京・桐ケ谷斎場で営まれる。喪主は長女奥村真粧美（おくむら・まさみ）