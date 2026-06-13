ミス青学出身の実業家でタレントの新田さちか（27）が12日、自身のSNSを更新し、約2000万円の新車をキャッシュで購入したことを明かした。新田はインスタグラムでマットブラックのメルセデス・ベンツのGクラス、通称ゲレンデバーゲンとの2ショットを投稿し「人生初納車をしました！！」と報告。「ちっちゃい小娘が乗っとったらギャップで面白いんじゃな〜い？となり、日常はケチの極みなくらい節約魔ですが、大きな決断は謎