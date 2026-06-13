「陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）女子やり投げでパリ五輪女王の北口榛花（２８）＝ＪＡＬ＝が６２メートル８６で制し、通算５度目の日本一に輝いた。日本陸連が定める選考基準を満たし、今秋の愛知・名古屋アジア大会代表にも決まった。女子５０００メートル決勝は山本有真（２６）＝積水化学＝がゴール直前で日本記録保持者の田中希実（２６）＝豊田自動織機＝を逆転。１４分５９秒８９での好タイムで初