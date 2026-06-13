「ファーム・西地区、ソフトバンク４−６阪神」（１２日、タマホームスタジアム筑後）まだ明るい筑後の空に放たれた放物線を、悔しそうに見つめた。プロ２度目の先発となった阪神・下村はプロ最長となる５回を投げ、５安打３失点。序盤に捕まったが、後半は修正力を示した。試練は初回に訪れた。１死からダウンズに左中間への長打を許した。ここは走塁死としたが、その後は連打で２死一、三塁。続けざまに秋広に自慢の直球を