阪神の高橋遥人投手（３０）が、１３日のオリックス戦に先発する。村上との登板順を入れ替えて中７日で迎えるマウンド。１２日は傾斜や硬さの確認後、強めのキャッチボールや、短いダッシュなどで調整した。交流戦最終登板。“連敗ストッパー”が４連敗と苦しむチームの流れを変える。「低め、高めとしっかりとメリハリを付けたい。いつも通りストライク先行で、先頭打者を切ることを大事にしていきたい」。前カード・ソフトバ