タレントのマツコ・デラックス（53）が12日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。「怖いもの」を明かした。マツコは「年を取ればとるほど、安全に生きようとするようになる。だんだん、得体のしれない物に対して、一歩身を引くようになった。飛行機とか新幹線とかも、たまに我に返ると怖くなるときある。ちょっと待って、私今、300キロで動いているの？って」と語った。また、高いところ