捨てられない思い出の写真を募る熊谷さん（左）と、「写真のたなかや」専務の鈴木寄里枝さん＝８日、川崎市高津区捨てられない写真、供養します─。川崎市内の写真館でつくる「川崎写真師会」は２４日、同市高津区の養周院で「写真供養」を行う。人生を彩ってきた写真の最後の姿を見届けたいとの思いから始まった取り組みで、同会は「昔の写真との別れなどで悩んでいる方の役に立てれば」と写真を募っている。２０２０年に同会