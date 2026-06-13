サッカー北中米Ｗ杯が開幕し、連日白熱した試合が繰り広げられている。そんななか、アイドルグループ「なにわ男子」の高橋恭平（２６）がこのタイミングでサッカーに目覚めたという。高橋は週刊少年マガジンで連載中のサッカー漫画が原作の実写映画「ブルーロック」（８月７日公開）に出演。同作は、日本をＷ杯優勝へ導くストライカーを育成する「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトの物語だ。高橋は主要キャラの１人であ