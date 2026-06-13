１２日に開幕したサッカーＷ杯・北中米大会を全試合ライブ配信する「ＤＡＺＮ」で、日本代表のグループステージ３戦を現地リポートするのが、元日向坂４６の影山優佳（２５）だ。影山といえば、芸能界きってのサッカー通で知られ、グループ在籍時代の２０２２年のカタールＷ杯でブレーク。当時ＡＢＥＭＡのスタジオゲストとして２０試合以上の中継に出演し、専門家並みの知識をもとに勝敗予想を的中させ?神予想?と話題となった