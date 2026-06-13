女優の中村玉緒（本名・奥村玉緒）さんが９日に都内の介護施設で肺炎のため亡くなったことが１２日、明らかになった。８６歳だった。生前最後のテレビ番組出演は、２０２３年１月放送のＴＢＳ系特番「さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろかスペシャル」（通称さんま・玉緒の夢スぺ）。こん身の天然ボケを炸裂させていた。玉緒さんは１９３９年７月１２日生まれの京都府出身。中学生だった５３年に映画「景子と雪江」