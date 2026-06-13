サッカー北中米Ｗ杯を戦う日本代表ＤＦ冨安健洋（２７＝アヤックス）の移籍先について、クラブ専門メディア「アヤックスショータイム」がＪリーグ復帰も選択肢にあると報じた。今季限りで退団する方向の冨安を巡っては、イタリア、ポルトガル、スコットランドなどのクラブからの関心が取りざたされている。能力は折り紙付きだが負傷が多いこともあり、欧州各国クラブからの評価は分かれている。そうした中「アヤックスショー