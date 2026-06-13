◇交流戦オリックス2―1阪神（2026年6月12日京セラドーム）【能見篤史視点】オリックスの岸田監督が先発・ペルドモを3回無失点で交代。計8投手のリレーで逃げ切った。試合前のプランでは想定内だったとは思うが、スパッと腹をくくれたのも救援陣への信頼があるからだろう。8回椋木、9回マチャドは固定しており、7回の山崎は2番・中野から始まる上位打線と対峙（たいじ）した。一番苦しいところだが、3者凡退で抑えた。