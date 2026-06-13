元サッカー女子日本代表のエースで、2011年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が12日放送のNHKEテレ「眠れぬ夜はAIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演し、9歳の長女との関係を語った。澤さんは2015年8月に福島ユナイテッドFC取締役副社長・辻上裕章氏と結婚。2017年1月に長女を出産している。澤さんは長女について「ずっと反抗期みたいな感じです」と言いながらも「私と娘は友達みたいなんですよね。だから、普通にケ