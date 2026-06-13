◇交流戦広島1―2楽天（2026年6月12日楽天モバイル）広島・辰見が昨季まで在籍した古巣の本拠地で存在感を示した。8回1死から右前打で出塁した坂倉の代走で出場。九谷にプレッシャーをかけ一塁へのけん制が悪送球になる間に二進した。8回の一塁守備では平良の小フライとなったバントをスライディングキャッチ。「（敗戦は）悔しい。（守備は）想定し、くるかなと思っていた。（明日以降も）自分のもてる力を出し切りたい