◇交流戦オリックス2―1阪神（2026年6月12日京セラドーム）オリックスが紅林負傷交代のアクシデントを乗り越え、今季4度目の4連勝を飾った。京セラドームでは同3度目の5連勝。9回では3月29日楽天戦に並ぶ今季最多となる8投手の継投で1点差を死守した。岸田監督も投手陣の踏ん張りに目を細めた。「本当にみんなが緊張する場面でいきましたけどね。何とかしのぎきったなというところでしたね」NPB通算140登板目で来日初