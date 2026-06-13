◇交流戦中日1―3日本ハム（2026年6月12日エスコンフィールド）中日は2連敗で両リーグ最速の40敗に到達し、3年ぶりの借金19に膨れ上がった。先発・細野を攻略できなかった。3回1死一、三塁で岡林が空振り三振、鵜飼が三ゴロ。4回無死二塁では阿部、サノー、細川が3者連続三振。5回2死一、三塁で細野の暴投で1点を返し一時同点としたが、直後に先発・柳が2失点するなど5回3失点で2敗目を喫し、反撃ムードはしぼんだ。5年