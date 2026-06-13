◇交流戦広島1―2楽天（2026年6月12日楽天モバイル）広島は12日、楽天に逆転負けして4連敗となり、交流戦では2018年の球団ワーストに並ぶ敵地7連敗となった。2度の満塁機を含め再三の好機で一本が出ず1得点。7回2失点と力投した玉村昇悟投手（25）を援護することができず借金は今季ワーストを更新する14となり、交流戦最下位に沈んだ。1点を追う9回2死満塁。ファビアンが空振り三振に倒れると、球場は歓声とため息が交錯