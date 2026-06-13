◇交流戦広島1―2楽天（2026年6月12日楽天モバイル）広島は好投していた玉村が7回に暗転した。2死から連続四球で一、二塁とし村林に左中間に逆転の2点二塁打を浴びた。「大胆にいけていたのが（7回2死から）守りに入ってしまった。最悪なパターン」この日も7回3安打2失点で5月13日巨人戦から5試合連続クオリティースタート（6回以上、自責点3以下）も打線の援護に恵まれず2敗目。チームは4連敗で交流戦では18年に並ぶ球