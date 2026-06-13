◇交流戦広島1―2楽天（2026年6月12日楽天モバイル）広島・坂倉の先制二塁打も勝利に結び付かなかった。3回1死一、二塁から打席に入り1ボールとなったところで激しい雨で40分の中断。再開後、岸の真っすぐを捉え右中間にチーム31イニングぶりの適時打を放ち、得点圏打率（・383）リーグ2位の勝負強さを発揮した。「打ちたかったので良かった」8回にも1死から右前打を放ち2試合ぶりの複数安打も4連敗に「もうやるしかない