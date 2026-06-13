◇交流戦広島1―2楽天（2026年6月12日楽天モバイル）プロ初の9番で3試合ぶりに先発出場した広島・佐々木が5月22日中日戦以来の2安打と気を吐いた。4回2死から中前打し7回先頭でも中前打を放ったが、開口一番、発したのは9回1死一塁での中飛。「最後の打席が一番悔しかった。外野の間を抜ける打球を打ちたかった」。勝負どころで一本を出せず、チームの敗戦に最後まで険しい表情だった。