【経済指標】 【米国】 ＊ミシガン大消費者信頼感指数（6月速報値）23:00 結果48.9 予想46.0前回44.8 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 ・イランは早急に態度を改めるべき。 ・交渉相手として極めて不誠実な人々。 ＊米当局者 ・イランの核開発計画は合意の下で廃棄される見通し。 ・合意が成立すれば、イランの核物質は廃棄される。 ・合意が成立すれば、ホルムズ海峡は開放 ・合意が成立すれ