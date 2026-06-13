【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い ©ABCテレビ 数々の人気店が集まるグルメ激戦区、大阪・中津で行列ができるベーカリー「Liben-bake mart-」。午前10時に開店し、お昼すぎには売り切れるほどの人気ぶりです。しかし、店主の仕事はこれで終わりではありません。ビストロに向かい、これから仕込みに入るのは、“二刀流”のオーナーシェフ