あくまでピッチ上の戦力だけで判断するなら、遠藤離脱が致命傷になるわけではない。そもそも遠藤は現状でボランチの３、４番手だった。主力中の主力が欠けるわけではないのだ。２ボランチのファーストセットは間違いなく鎌田大地と佐野海舟。むしろ問題なのは、この２人への依存度が高い点にある。ここまでの日本代表の戦いを見る限り、どちらか一方が負傷や出場停止などで不在になれば、中盤の構成力は明らかに低下する。実