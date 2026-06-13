ボーナス時期向け定期預金の「キャンペーン金利」が続々と発表されている。各行の定点観測をしている筆者が、2026年夏の傾向を分析。25年冬との比較や、通常金利が高めの銀行など最新動向を解説する。「NISA貧乏」が問題になる中で、定期預金の意義とは？その他、ドコモ（dポイント）ユーザーへの朗報や、日経平均株価が乱高下する中で「個人が資産を守る鉄則」を伝える。（消費経済ジャーナリスト松崎のり子）2026年夏の特別金