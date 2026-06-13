日本代表の鎌田大地は、クリスタル・パレスとの契約が今月で満了となる。フリーでの退団が見込まれ、新天地をめぐる報道は後を絶たない。うわさになっているクラブのひとつが、イタリアの名門ミランだ。フランクフルト時代からの恩師オリバー・グラスナーが新監督候補と騒がれている。実現すれば、“愛弟子”の鎌田とミラノの地で再会する可能性は十分考えられるだろう。ミラン専門サイト『Pianeta Milan』は、「国際経験が