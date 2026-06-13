FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表の新キャプテンに就任した板倉滉。12日に行われた冒頭15分公開の練習では、ランニングやストレッチで先頭に立ってチームを引っ張った。その板倉を支えるべく、5大会連続選出となった長友佑都らが積極的に声を出し、新キャプテン板倉を支える雰囲気を作り出していた。板倉は「開幕戦も近いので、そこに向けた雰囲気作りやもう一段階一体感を作れるようにという部分を意識してやっています」