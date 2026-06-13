「泣かないんだ…」と嫌味を言う義妹【漫画】本編を読むアゴ山(@longagoyama)さんはブログで『カサンドラ症候群になって離婚をするまでの話』という作品を投稿し、注目を集めている。結婚後に夫がアスペルガー症候群であることが発覚し、10年の結婚生活を経て離婚を決意する。今回は本作の21〜25話までをお届けするとともに、作者に出産後は義妹の態度に変化があったのかなどについてもインタビューした。《カサンドラ症候群とは？