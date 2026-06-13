天皇、皇后両陛下は１３日から２週間の日程で、オランダとベルギーを国賓として公式訪問される。皇室は戦前から外国と友好の絆を育んできた。その交流のスタイルには時代とともに変化も見られる。戦後に活発化和解の意味も歴代の天皇で初めて国際親善のため外国を歴訪したのは、１９２１年に欧州各国を巡った皇太子時代の昭和天皇だ。御召艦（おめしかん）「香取」で横浜港を出発した昭和天皇は当時１９歳。艦内では随員か