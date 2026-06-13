介護が必要なお年寄りや家族を支えるケアマネジャーが直面するリスクが、浮き彫りになった。安全確保に向け、対策を急がねばならない。埼玉県川口市の住宅で、ケアマネジャーの鈴木希代子さんが血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認された。警察は、住人の男が襲ったとみている。男は自ら１１０番通報した後、自分の首を切ったとみられ、間もなく死亡した。９０歳代の母親と２人暮らしで、鈴木さんは母親の支援を担