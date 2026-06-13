世界各国が宇宙開発にしのぎを削る時代を迎えている。日本は取り残されないよう、競争力を高めることが重要だ。日本の大型主力ロケット「Ｈ３」の打ち上げが半年ぶりに再開され、無事に成功した。Ｈ３は退役した「Ｈ２Ａ」の後継機で、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と三菱重工業が開発した。気象観測や災害対策、位置情報の提供などに必要な人工衛星を宇宙に運ぶ役割を担う。２０２３年の初回打ち上げに失敗した後、５