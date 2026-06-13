神奈川県座間市の女子高校生（１７）が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された元交際相手の自称塗装工の男（１９）（相模原市南区）が、「（復縁を断られ）カッとなり、首を手で絞めた」との趣旨の供述をしていることが、捜査関係者への取材でわかった。県警は衝動的に殺害した可能性もあるとみて調べている。県警によると、男は１０日、女子高校生を呼び出した後、相模原市南区の相模川河川敷に向かったとみられる。男は「複