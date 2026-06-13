第75回全日本大学野球選手権は、13日に神宮球場で準決勝2試合が行われる。休養日の12日は、4大学が練習に臨んだ。国学院大は初優勝に向け、横浜市内の練習場で選手の授業予定に合わせて午前、午後に分かれて練習した。鳥山泰孝監督は「素晴らしい4つのチームが残った。今まで通りの自分たちの野球をやっていく」と表情を引き締めた。強力打線のトップバッターを担う赤堀主将は「打席で立った時の直感であったり、感性って