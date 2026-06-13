サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が１１日（日本時間１２日）に開幕した。参加国の増加で大会期間が３９日間と前回より１０日長い今大会では、Ｗ杯商戦に臨む各企業も長期戦をにらむ。開幕前まで好調に推移するテレビやビール、スポーツ用品などの売り上げは、日本代表の活躍に大きく左右されそうだ。（中山知香、岩崎祐也）買い替え契機大会公式スポンサーの中国家電大手ハイセンスは１０日、ビックカメラ有