第75回全日本大学野球選手権は、13日に神宮球場で準決勝2試合が行われる。休養日の12日は、4大学が練習に臨んだ。72年以来54年ぶりの優勝を目指す関大は、国学院大戦に向けて都内で調整した。5番打者の宮本は「高校の同期の活躍が刺激になる」と対抗心を燃やした。今大会は、高校時代の仲間が活躍する「報徳学園祭り」と化している。準々決勝では同校OBの国学院大・石野、慶大・林が本塁打を放ち、宮本も2安打で対抗。「僕た