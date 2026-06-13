「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第２日」（１２日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）２位から出た桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝が４番からの５連続バーディーなど、８バーディー、１ボギーと大きくスコアを伸ばし、この日６５、通算１５アンダーの単独首位で予選ラウンドを終えた。３打差の２位には６９とスコアを伸ばしたアマチュアの金瑞娥（１４）＝韓国。通算１０アンダーの３位に荒木優奈、穴井詩ら５人が並