高市首相は、フランスで１５日に開幕する先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）で、輸出規制などで経済的な威圧を強める中国を念頭に、レアアース（希土類）などの重要鉱物の共同備蓄を推進する構想を提唱する意向を固めた。独自の備蓄制度を持つ日本が主導し、Ｇ７や同志国が連携して供給網を強化することで、価格の安定化につなげる狙いがある。複数の政府関係者が明らかにした。サミットでは重要鉱物に関する成果文書を発表す