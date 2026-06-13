英国のジュリア・ロングボトム駐日大使が１３日からの高市首相の訪英に合わせて、「揺らぐ世界における日英パートナーシップ」と題して読売新聞に寄稿した。◇高市首相の訪英は、世界が大きく揺らぐ中で実現する。地政学的競争の激化や経済の不確実性、急速な技術革新で複雑さが増す中、こうした時代においてこそ信頼できる国同士の協力は不可欠だ。価値観と利益を共有し、長年にわたり平和・安定・繁栄の基盤となってきたルー