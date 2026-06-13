第75回全日本大学野球選手権は、13日に神宮球場で準決勝2試合が行われる。休養日の12日は、4大学が練習に臨んだ。慶大は5年ぶりの優勝に向け、横浜市内の練習場で打撃練習など軽めの調整に励んだ。JR東日本を指揮した経験を持つ堀井哲也監督は優勝まで2勝に迫り「トーナメントは社会人時代の経験で動いているところ、反応しているところもある」と自信をのぞかせた。4番としてチームをけん引する今津主将は「チームの状態と