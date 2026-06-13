「ロッテ３−２ＤｅＮＡ」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＤｅＮＡはサヨナラ負けで２季ぶり悪夢の６連敗。借金はついに「１０」に膨れあがった。三回に佐野、筒香の連続適時打で一時は勝ち越したが、四回、ソトに同点被弾。打線は中盤以降、広池を打ち崩せず、要所を抑えられた。連敗中の６試合は計１０点と、得点力不足が顕著になっている。相川監督は、借金が２桁となったことに「僕らは一戦ずつ取っていくしかない